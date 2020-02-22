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Челсі – Тоттенхем: стартові склади на лондонське дербі – Моурінью знову вдома

13:36 575 Читать на русском
Челсі – Тоттенхем: стартові склади на лондонське дербі – Моурінью знову вдома
Челсі – Тоттенхем: стартові склади на лондонське дербі – Моурінью знову вдома

На Стемфорд Брідж Челсі приймає Тоттенхем у лондонському дербі в рамках 27-го туру АПЛ. Стартові склади та онлайн-трансляція поєдинку – в цій новині.

 

Матч Челсі – Тоттенхем розпочнеться о 14:30 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку. Також матч можна переглянути на Setanta Sports у цій новині.

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Стартові склади команд:

Челсі:

Тоттенхем:

Пряма трансляція поєдинку 22.02.2020:

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