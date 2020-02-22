Челси переиграл Тоттенхэм и закрепился в топ-4 АПЛ

Челси переиграл Тоттенхэм в лондонском дерби в рамках 27-го тура английской Премьер-лиги. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Со старта поединка Тоттенхэм сознательно отдал инициативу хозяевам. Однако, особой остроты "синие" в первые минуты создать не сумели. А "шпоры" первыми создали возможность забить. На 10-й минуте Лукас Моура удачно сыграл на подборе и мощно пробил в нижний угол, но с его выстрелом справился Кабальеро.

Челси ответил моментом Маунта две минуты спустя. Хавбек в быстрой атаке "синих" пробил в ближний угол с линий штрафной. В этот раз свое мастерство проявил кипер гостей Льорис. Давление Челси увеличилось. Свои возможности упустили Жиру и Баркли. А на 15-й минуте хозяева открыли счет. Это Жиру с третьей попытки в течение одной затяжной атаки таки пробил своего соотечественника классным ударом из-под Вертонгена.

Забитый Челси мяч немного успокоил игру. Следующее обострение в игре произошло в середине тайма. В частности, опасно по диагонали пробил Маркос Алонсо – над девяткой. А на 31-й минуте Жиру решился на удар метров с 25-ти – очень неточно. А под занавес тайма наконец оклемался Тоттенхэм. Сначала после разрезного паса Бергвейна Моура пробил над воротами. Затем Санчес мощно пробил головой после подачи углового – сэйв Кабальеро. А завершил эту серию выпадов Танганга, когда на скорости даже прошел голкипера Челси, но не смог попасть в пустые ворота.

Кто знает, как бы сложился второй тайм, если бы "пенсионеры" сразу же не удвоили преимущество. Маунт прорвался по флангу и отпасовал в центр на Баркли, а тот отбросил дальше на Алонсо – Маркос с угла штрафной бильярдным выстрелом отправил мяч в дальний угол – 2:0!

После этого "шпоры" стушевались и вполне могли пропустить еще. Тот же Баркли целился в девятку метров с 20-ти, но Льорис классным прыжком ликвидировал угрозу. А почти сразу же едва не подвел Тоттенхэм Ло Чельсо. Аргентинец грубо сыграл против Аспиликуэты, но даже после видеоповторов судейская бригада не решилась его удалить.

С середины второй половины игра успокоилась. Новый всплеск активности произошел уже под занавес поединка. В частности, Абрахам бил после прострела Маунта, но гостей снова спас Льорис. А когда уже и французский вратарь не смог справиться с классным выстрелом Алонсо со штрафного, то "шпор" спасла крестовина.

На фоне этого давления гол Тоттенхэма выглядит нелогичным. На 89-й минуте Ламела накрутил защитников Челси в пределах штрафной и то ли пробил, то ли прострелил, а мяч, задев Рюдигера, влетел в ворота – 2:1.

Развить свой успех "шпоры", однако, не сумели. Более того, финальный штурм организовали не подопечные Моуринью, а команда Лэмпарда. Челси едва на все компенсированное время продержал Тоттенхэм на своей половине поля, не дав ни единого шанса спастись. Как следствие, победа "синих", которая позволила им закрепиться в топ-4 английской Премьер-лиги.