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Челси переиграл Тоттенхэм и закрепился в топ-4 АПЛ

16:28 28 Читати українською
Челси переиграл Тоттенхэм и закрепился в топ-4 АПЛ
Челси – Тоттенхэм: отчет

Челси переиграл Тоттенхэм в лондонском дерби в рамках 27-го тура английской Премьер-лиги. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

15’ Оливье Жиру
48’ Маркос Алонсо
 
Антонио Рюдигер 89’
15’ Оливье Жиру
48’ Маркос Алонсо
89’ Антонио Рюдигер

Со старта поединка Тоттенхэм сознательно отдал инициативу хозяевам. Однако, особой остроты "синие" в первые минуты создать не сумели. А "шпоры" первыми создали возможность забить. На 10-й минуте Лукас Моура удачно сыграл на подборе и мощно пробил в нижний угол, но с его выстрелом справился Кабальеро.

Челси ответил моментом Маунта две минуты спустя. Хавбек в быстрой атаке "синих" пробил в ближний угол с линий штрафной. В этот раз свое мастерство проявил кипер гостей Льорис. Давление Челси увеличилось. Свои возможности упустили Жиру и Баркли. А на 15-й минуте хозяева открыли счет. Это Жиру с третьей попытки в течение одной затяжной атаки таки пробил своего соотечественника классным ударом из-под Вертонгена.

Забитый Челси мяч немного успокоил игру. Следующее обострение в игре произошло в середине тайма. В частности, опасно по диагонали пробил Маркос Алонсо – над девяткой. А на 31-й минуте Жиру решился на удар метров с 25-ти – очень неточно. А под занавес тайма наконец оклемался Тоттенхэм. Сначала после разрезного паса Бергвейна Моура пробил над воротами. Затем Санчес мощно пробил головой после подачи углового – сэйв Кабальеро. А завершил эту серию выпадов Танганга, когда на скорости даже прошел голкипера Челси, но не смог попасть в пустые ворота.

Кто знает, как бы сложился второй тайм, если бы "пенсионеры" сразу же не удвоили преимущество. Маунт прорвался по флангу и отпасовал в центр на Баркли, а тот отбросил дальше на Алонсо – Маркос с угла штрафной бильярдным выстрелом отправил мяч в дальний угол – 2:0!

После этого "шпоры" стушевались и вполне могли пропустить еще. Тот же Баркли целился в девятку метров с 20-ти, но Льорис классным прыжком ликвидировал угрозу. А почти сразу же едва не подвел Тоттенхэм Ло Чельсо. Аргентинец грубо сыграл против Аспиликуэты, но даже после видеоповторов судейская бригада не решилась его удалить.

С середины второй половины игра успокоилась. Новый всплеск активности произошел уже под занавес поединка. В частности, Абрахам бил после прострела Маунта, но гостей снова спас Льорис. А когда уже и французский вратарь не смог справиться с классным выстрелом Алонсо со штрафного, то "шпор" спасла крестовина.

На фоне этого давления гол Тоттенхэма выглядит нелогичным. На 89-й минуте Ламела накрутил защитников Челси в пределах штрафной и то ли пробил, то ли прострелил, а мяч, задев Рюдигера, влетел в ворота – 2:1.

Развить свой успех "шпоры", однако, не сумели. Более того, финальный штурм организовали не подопечные Моуринью, а команда Лэмпарда. Челси едва на все компенсированное время продержал Тоттенхэм на своей половине поля, не дав ни единого шанса спастись. Как следствие, победа "синих", которая позволила им закрепиться в топ-4 английской Премьер-лиги.

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Англия Тоттенхэм Тоттенхэм Челси - Тоттенхэм Челси Челси
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