Недавний скандал с участием Мане, который избил Лероя Сане, подталкивает Баварию к продаже сенегальца, сообщает CaughtOffside.

Бавария готова отдать Мане с доплатой ради одного игрока – в Мюнхене шокированы требованиями

Мюнхенцы уже активно ищут покупателя для Садьо, из-за чего могут согласиться на предложение Челси. Пока неизвестно, какие условия лондонцы готовы предложить за 31-летнего нападающего. Отметим, что Мане выступает на позиции левого вингера, поэтому его трансфер может создать дополнительные проблемы для Михаила Мудрика.

Заметим, что Мане сыграл 34 матча за Баварию в текущем сезоне, в которых отметился 12 голами и 5 ассистами.

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