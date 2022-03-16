Из-за санкций правительства Челси не может производить трансферы, продлевать контракты, продажу билетов, а также выделять более 20 тысяч фунтов стерлингов на выездные поединки, поэтому приходится отказываться от услуг авиакомпаний.

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Как сообщает 90min, Кай Хаверц выразил намерение проспонсировать поездки команды на выездные матчи. "Я заплачу, это не проблема. Самое важное попасть на игры. Сейчас в мире происходят более сложные вещи, поэтому, если нам придется ехать на автобусе или самолете на любую выездную игру, я заплачу. Это не проблема.

Мы все профессиональные футболисты и все знают, что это странная ситуация для клуба. Мы игроки, поэтому мы должны сосредоточиться на футбольных матчах, это самое лучшее, что мы можем сделать. Остальные вещи клуб может решить сам. Я не могу многое об этом говорить, потому что мы все сосредоточены на играх, и это самое важное на данный момент". Также намерение оплатить поездки озвучил капитан команды Сесар Аспиликуэта.

Соратник Путина Роман Абрамович попал в санкционный список, поэтому нормальное функционирование для Челси пока невозможно. К слову, "синие" уже сегодня должны сыграть против Лилля на выезде, а через три дня встретятся с Мидлсбро в Кубке Англии также в гостях.

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