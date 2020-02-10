Челси стал самым прибыльным клубом по трансферами – в топ-10 нет представителей Ла Лиги

Авторитетный портал CIES опубликовал десятку клубов, которые умеют хорошо зарабатывать на своих талантах.

Челси умудрился заработать за последние два трансферные окна 205 млн евро, сообщает CIES Football Observatory.

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Лондонский клуб продал игроков на 250 млн евро, а приобрел лишь Матео Ковачича у Реала за 45 млн. Вторая и третья строчки у Аякса и Спортинга соответственно.

Стоит отметить, что худший баланс в испанских клубов не попавших в список топ-10.

1. Челси – плюс 205 млн евро (потрачено 45 млн, заработано 250 млн)

2. Бенфика – плюс 166 млн (64, 230);

3. Аякс – плюс 137 млн ​​(64, 201)

4. Спортинг – плюс 92 млн (29 121)

5. Зальцбург – плюс 75 млн (28 103);

6. Лилль – плюс 69 млн (99, 168)

7. Хоффенхайм – плюс 69 млн (65, 134)

8. Сампдория – плюс 57 млн ​​(42, 99);

9. ПСВ – плюс 56 млн (42, 98)

10. Эмполи – плюс 50 млн (20, 70).

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