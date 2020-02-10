Челсі став найприбутковішим клубом за трансферами – у топ-10 немає представників Ла Ліги

Авторитетний портал CIES опублікував десятку клубів, які вміють добре заробляти на своїх талантах.

Челсі примудрився заробити за останні два трансферні вікна 205 млн євро, повідомляє CIES Football Observatory.

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Лондонський клуб продав гравців на 250 млн євро, а придбав лише Матео Ковачіча у Реала за 45 млн. Друга та третя сходинки у Аякса та Спортінга відповідно.

Варто відзначити, що найгірший баланс у іспанських клубів які не потрапили до списку топ-10.

1. Челсі – плюс 205 млн євро (витрачено 45 млн, зароблено 250 млн);

2. Бенфіка – плюс 166 млн (64, 230);

3. Аякс – плюс 137 млн (64, 201);

4. Спортінг – плюс 92 млн (29, 121);

5. Зальцбург – плюс 75 млн (28, 103);

6. Лілль – плюс 69 млн (99, 168);

7. Хоффенхайм – плюс 69 млн (65, 134);

8. Сампдорія – плюс 57 млн (42, 99);

9. ПСВ – плюс 56 млн (42, 98);

10. Емполі – плюс 50 млн (20, 70).

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