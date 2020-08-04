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Челси составит конкуренцию Эвертону в борьбе за Регилона, – Sky Sports

06:00 - Читати українською
Челси составит конкуренцию Эвертону в борьбе за Регилона, – Sky Sports
Серхио Регилон / ФК Севилья

Защитник мадридского Реала Серхио Регилон близок к переезду на Туманный Альбион. Прошлый год он провел в Севилье на правах аренды.

Испанец стал объектом борьбы между Эвертоном и Челси, утверждает Sky Sports.

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Лондонцы готовы подписать Регилона из-за сложных переговоров с Лестером относительно подписания Бена Чилвелла. "Синим" придется выдержать конкуренцию с Эвертоном и Севильей. Нервионцы хотели бы взять Регилона в аренду еще на год. В свою очередь Реал согласен отпустить защитника, но, скорее всего, отдаст предпочтение полноценному трансферу.

В сезоне 2019/20 Серхио Регилон провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи.

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