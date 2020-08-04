Челсі складе конкуренцію Евертону в боротьбі за Регілона, – Sky Sports

Оборонець мадридського Реала Серхіо Регілон близький до переїзду на Туманний Альбіон. Минулий рік він провів у Севільї на правах оренди.

Іспанець став об'єктом боротьби між Евертоном і Челсі, стверджує Sky Sports.

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Лондонці готові підписати Регілона через важкі перемовини з Лестером про підписання Бена Чілвела. "Синім" доведеться витримати конкуренцію з Евертоном і Севільєю. Нервіонці хотіли б взяти Регілона в оренду ще на рік. Натомість Реал згоден відпустити оборонця, але, найімовірніше, віддасть перевагу повноцінному трансферу.

У сезоні 2019/20 Серхіо Регілон провів 34 матчі в усіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 4 результативні передачі.

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