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Челсі складе конкуренцію Евертону в боротьбі за Регілона, – Sky Sports

06:00 - Читать на русском
Челсі складе конкуренцію Евертону в боротьбі за Регілона, – Sky Sports
Серхіо Регілон / ФК Севілья

Оборонець мадридського Реала Серхіо Регілон близький до переїзду на Туманний Альбіон. Минулий рік він провів у Севільї на правах оренди.

Іспанець став об'єктом боротьби між Евертоном і Челсі, стверджує Sky Sports.

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Лондонці готові підписати Регілона через важкі перемовини з Лестером про підписання Бена Чілвела. "Синім" доведеться витримати конкуренцію з Евертоном і Севільєю. Нервіонці хотіли б взяти Регілона в оренду ще на рік. Натомість Реал згоден відпустити оборонця, але, найімовірніше, віддасть перевагу повноцінному трансферу.

У сезоні 2019/20 Серхіо Регілон провів 34 матчі в усіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 4 результативні передачі.

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