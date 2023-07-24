Вингер Кристал Пэлас Майкл Олисе может стать одноклубником Михаила Мудрика в Челси.

Челси достиг принципиального соглашения с Кристал Пэлас по переходу Олисе, сообщает RMC Sport.

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Сумму трансфера оценивают в 39 млн фунтов стерлингов. Англичанин может стать шестым новичком лондонцев этим летом. Клубам осталось согласовать окончательную сумму перехода.

Заметим, что Олисе провел 37 матчей в АПЛ за Кристал Пэлас в прошлом сезоне, отметившись 2 голами и 11 ассистами.

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