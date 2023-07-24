Челсі узгодив трансфер зірки клубу АПЛ, – ЗМІ
13:10 - Читать на русском
Вінгер Крістал Пелас Майкл Олісе може стати одноклубником Михайла Мудрика в Челсі.
Челсі досягнув принципової згоди з Крістал Пелас щодо переходу Олісе, повідомляє RMC Sport.
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Суму трансферу оцінюють в 39 млн фунтів стерлінгів. Англієць може стати шостим новачком лондонців цього літа. Клубам залишилось узгодити остаточну суму переходу.
Зауважимо, що Олісе провів 37 матчів в АПЛ за Крістал Пелас у минулому сезоні, відзначившись 2 голами та 11 асистами.
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