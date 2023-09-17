Борнмут принимает Челси в рамках 5-го тура АПЛ. Стартовые составы команд и ссылки на онлайн-трансляцию матча ищите в этой новости на "Футбол 24".

Матч Борнмут – Челси состоится сегодня, 17 сентября. Стартовый свисток встречи намечен на 16:00. Отслеживать главные события поединка можно в текстовой онлайн-трансляции на Футбол 24. Смотреть игру вживую можно на телеканале Setanta Sports и на ОТТ-платформе этого медиасервиса.

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Михаил Мудрик впервые в нынешнем сезоне попал в стартовый состав Челси на матч АПЛ. Илья Забарный привычно начнет игру в основе Борнмута, поэтому нас ждет полноценное украинское дерби.

Стартовые составы на матч Борнмут – Челси:

Борнмут: Нето – Ааронс, Забарный, Келли, Керкез – Кук, Кристи, Уаттара, Таверньер, Биллинг – Соланке

Челси: Санчес – Гюсто, Дисаси, Тиагу Силва, Колвилл – Энцо, Угочукву, Галлахер – Стерлинг, Джексон, Мудрик