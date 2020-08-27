Очередным новичком команды Фрэнка Лэмпарда стал центрбек Ниццы Маланг Сарр, информирует официальный сайт "синих". Контракт подписан на 5 лет, однако сезон 2020/21 француз проведет в аренде.

Челси постигла эпидемия коронавируса – четверо игроков на карантине, – СМИ

Сарр является воспитанником Ниццы, а за первую команду "орлят" дебютировал в 2016 году. В сезоне 2019/20 защитник стал одним из ключевых игроков команды Патрика Виейра – 19 матчей, один гол (напомним, Лига 1 была завершена досрочно). Впрочем, летом Сарр отказался продлевать контракт с Ниццей и получил статус свободного агента.

Добавим, что 21-летний француз стал четвертым новичком Челси в нынешнее окно после Зиеха, Вернера и Чилвелла.

100 миллионов Абрамовича, прекрасная работа Ман Сити, экономия Барсы и Реала – трансферный рынок в условиях пандемии