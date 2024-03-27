Опорный полузащитник Челси Ромео Лавия больше не сыграет в этом сезоне.

Лавия пропустит остаток сезона 2023/24, подтвердил официальный сайт Челси. Игрок сборной Бельгии, перешедший из Саутгемптона прошлым летом, с момента прибытия сыграл за "синих" всего один раз. В своей дебютной декабрьской игре за Челси против Кристал Пэлас Лавия получил травму бедра.

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Сообщается, что Ромео потерпел неудачу в своём восстановлении. Некоторое время бельгиец тренировался по индивидуальной программе на клубной базе Челси в Кобхэме – считалось, что его восстановление идёт по плану. Однако оказалось, что это не так.

Напомним, что прошлым летом Лавия предпочёл Челси Ливерпулю.

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