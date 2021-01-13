Челси рассматривает Нагельсманна на замену Лэмпарду
Наставник РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн может попробовать свои силы на Туманном Альбионе.
Юлиан Нагельсманн входит в список потенциальных кандидатов Челси на тренерское кресло лондонского клуба, сообщает Bild.
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Руководство "синих" имеет претензии к работе нынешнего наставника Фрэнка Лэмпарда, учитывая результаты команды. Наставник РБ Лейпциг не является единственным вариантом Челси, в шорт-лист Абрамовича также попали Томас Тухель, Массимилиано Аллегри, Брендан Роджерс и Ральф Хазенхюттль.
После 17-ти туров АПЛ Челси расположился на 9-й строчке.
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