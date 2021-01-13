Челсі розглядає Нагельсманна на заміну Лемпарду
Наставник РБ Лейпциг Юліан Нагельсманн може спробувати свої сили на Туманному Альбіоні.
Юліан Нагельсманн входить у список потенційних кандидатів Челсі на тренерське крісло лондонського клубу, повідомляє Bild.
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Керівництво "синіх" має претензії до роботи нинішнього наставника Френка Лемпарда, зважаючи на результати команди. Наставник РБ Лейпциг не є єдиним варіантом Челсі, до шорт-листа Абрамовича також потрапили Томас Тухель, Массіміліано Алегрі, Брендан Роджерс і Ральф Хазенхюттль.
Після 17-ти турів АПЛ Челсі розташувався на 9-й сходинці.
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