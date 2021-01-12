Абрамович хочет пригласить на помощь Лэмпарду самого эффективного тренера Челси во времена своего правления
Руководство Челси рассматривает разные варианты выхода команды из игрового кризиса.
Владелец клуба Роман Абрамович рассматривает вариант с приглашением Авраама Гранта в тренерский штаб Фрэнка Лэмпарда, утверждает TEAMtalk.
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По информации издания, российский миллиардер надеется, что опыт и знания израильского специалиста смогу помочь действующему главному тренеру преодолеть сложный период. Лондонцы после 17 туров набрали 26 очков и занимают 9 место в турнирной таблице АПЛ.
Добавим, что Грант возглавлял Челси в 2007-2008 годах. Теперь он занимает должность спортивного директора в индийском Норт-Ист Юнайтед. Интерес Абрамовича к 65-летнему израильтянину объяснить довольно просто. Именно Грант является самым эффективным тренером из всех, кого в Челси приглашал россиянин.
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