Владелец клуба Роман Абрамович рассматривает вариант с приглашением Авраама Гранта в тренерский штаб Фрэнка Лэмпарда, утверждает TEAMtalk.

Лэмпард прокомментировал возможную отставку: Я бы мог стать телеэкспертом

По информации издания, российский миллиардер надеется, что опыт и знания израильского специалиста смогу помочь действующему главному тренеру преодолеть сложный период. Лондонцы после 17 туров набрали 26 очков и занимают 9 место в турнирной таблице АПЛ.

Добавим, что Грант возглавлял Челси в 2007-2008 годах. Теперь он занимает должность спортивного директора в индийском Норт-Ист Юнайтед. Интерес Абрамовича к 65-летнему израильтянину объяснить довольно просто. Именно Грант является самым эффективным тренером из всех, кого в Челси приглашал россиянин.

Шевченко – потенційний тренер Челсі: шанси на відхід наставника збірної України є, але хвилюватися поки не варто