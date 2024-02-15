Челси "расчищает" Мудрику путь в основу, выставив на трансфер звездного конкурента
Английский вингер Рахим Стерлинг рискует на долго не задержаться в Лондоне.
Челси летом планирует очистить состав от некоторых звезд. Первый в списке – Рахим Стерлинг, у которого нет будущего на Стэмфорд Бридж, сообщает HITC Football.
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Стерлинг стал одним из громких приобретений Тодда Бёли летом 2022-го. Однако с тех пор Челси изменил подход и полностью перешел на развитие молодежи. 29-летний Рахим не вписывается в эту концепцию.
Летом клуб попытается продать вингера, но мнение самого футболиста может усложнить эту задачу. Стерлинг комфортно чувствует себя в Лондоне и получает игровое время. Только в последних матчах ему доверяют меньше.
Уход Рахима положительно повлияет на перспективы Мудрика, ведь они конкурируют за позицию на левом фланге атаки. Михаил просидел две игры в запасе – тренер отдает предпочтение Джексону, Мадуэке и Нкунку.