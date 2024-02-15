Англійський вінгер Рахім Стерлінг ризикує на довго не затриматися в Лондоні.

Челсі влітку планує очистити склад від деяких зірок. Перший у списку – Рахім Стерлінг, у якого немає майбутнього на Стемфорд Брідж, повідомляє HITC Football.

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Стерлінг став одним з гучних придбань Тодда Бьолі влітку 2022-го. Однак відтоді Челсі змінив підхід і повністю перейшов на розвиток молоді. 29-річний Рахім не вписується у цю концепцію.

Влітку клуб спробує продати вінгера, але думка самого футболіста може ускладнити це завдання. Стерлінг комфортно почувається в Лондоні та отримує ігровий час. Лише в останніх матчах йому довіряють менше.

Відхід Рахіма позитивно вплине на перспективи Мудрика, адже вони конкурують за позицію на лівому фланзі атаки. Михайло просидів дві гри в запасі – тренер віддає перевагу Джексону, Мадуеке та Нкунку.

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