Ранее сообщалось, что Ливерпуль сделал предложение в 55 млн фунтов за Лавию, но неожиданно в борьбу за игрока вмешался Челси, что подтвердил директор Саутгемптона Джейсон Вилкокс.

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"У нас было предложение от Ливерпуля, которое мы приняли, но затем на нас вышел Челси. Сейчас мы ведем переговоры с Челси, я уверен, что что-то будет решено в течение следующей недели или около того", – приводит слова Вилкокса журналист Марк Вайятт.

Напомним, что Лавиа присоединился к Саутгемптону лишь летом 2022 года и стал одним из самых ярких команды, которая, по итогам сезона вылетела в Чемпионшип. В общем, Ромеу провел 34 матчей за "святых", отметившись голом и ассистом. Transfermarkt оценивает игрока в 32 млн евро.

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