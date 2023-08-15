Раніше повідомлялось, що Ліверпуль зробив пропозицію в 55 млн фунтів за Лавію, але несподівано в боротьбу за гравця втрутився Челсі, що підтвердив директор Саутгемптона Джейсон Вілкокс.

Челсі оформив рекордний трансфер в історії АПЛ – Мудрик отримав чергового топ-партнера

"У нас була пропозиція від Ліверпуля, яку ми прийняли, але потім на нас вийшов Челсі. Зараз ми ведемо перемовини з Челсі, я впевнений, що щось буде вирішено протягом наступного тижня або близько того", – наводить слова Вілкокса журналіст Марк Вайятт.

Нагадаємо, що Лавіа приєднався до Саутгемптона лише влітку 2022 року та став одним з найяскравіших команди, яка за підсумками сезону вилетіла в Чемпіоншип. Загалом Ромеу провів 34 матчів за "святих", відзначившись голом та асистом. Transfermarkt оцінює 19-річного гравця у 32 млн євро.

Ідеальний союз Реала, МЮ доріс до нового голкіпера, чудова робота босів Зінченка – огляд найкращих трансферів літа-2023