Усі сторони зацікавлені у тому, щоб Ромелу Лукаку залишився у Італії.

Згідно з інформацією The Telegraph, Челсі не бажає повернення Ромелу Лукаку, якого на сезон орендував Інтер. Лондонці погодяться на ще одну річну оренду в міланський клуб, якщо бельгієць успішно себе проявить.

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Керівництво "пенсіонерів" вже запропонувало Лукаку залишитися в Інтері на тих же умовах, що були погоджені цього літа. Якщо "нерадзуррі" погодяться, то Челсі отримає ще близько 8,2 млн євро в якості сплати за оренду форварда. При цьому в обох клубах виражають надію, що через два роки Інтер матиме фінансову можливість викупити форварда.

Оренда дозволяє Челсі економити на зарплаті гравця, який отримує майже 382 тисячі євро на тиждень. Минулого літа лондонці заплатили Інтеру за Лукаку 113 млн євро.

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