Челси настроен составить конкуренцию Реалу и Манчестер Юнайтед в борьбе за 22-летнего француза, сообщает AS.

Ювентус рассматривает обмен латералями с Челси

Севилья требует за своего лидера 80 млн евро, но "синие" точно не будут столько платить. Чтобы сбить цену, лондонцы готовы предложить кого-то из 5 собственных игроков. Речь идет об Абрахаме, Бакайоко, Батшуаи, Кепе и Зиеше. Ни один из них не вписывается в планы Томаса Тухеля, поэтому может стать частью сделки.

Добавим, что Кунде провел 41 матч в текущем сезоне, отличился 4 голами и одним ассистом. Два года назад Севилья приобрела центрбека у Бордо за 25 млн евро.

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