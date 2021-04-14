Туринцы готовы отпустить Алекса Сандро в Лондон, а в обратном направлении отправится Эмерсон Пальмиери, сообщает Сalciomercatо.

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Ювентус планирует оформить несколько трансферов до 30 июня, когда будет подводиться финансовый отчет за сезон. "Бьянконери" отчаянно пытаются экономить, поэтому клуб могут покинуть даже ключевые игроки. Сандро является одним из лидеров команды, однако зарплата в 6 млн евро в год (без налогов) волнует руководство. Аппетиты Эмерсона скромнее, кроме того, он хорошо знает Серию А по выступлениям в Роме.

Добавим, что в текущем сезоне Сандро провел 26 матчей, отличился 2 ассистами. Статистика левого защитника Челси – всего 14 матчей и один гол.

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