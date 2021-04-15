Челсі налаштований скласти конкуренцію Реалу та Манчестер Юнайтед у боротьбі за 22-річного француза, повідомляє AS.

Ювентус розглядає обмін латералями з Челсі

Севілья вимагає за свого лідера 80 млн євро, але "сині" точно не будуть стільки платити. Щоб збити ціну, лондонці готові запропонувати когось з 5 власних гравців. Йдеться про Абрахама, Бакайоко, Батшуаї, Кепу і Зієша. Жоден з них не вписується в плани Томаса Тухеля, тому може стати частиною угоди.

Додамо, що Кунде провів 41 матч у поточному сезоні, відзначився 4 голами та одним асистом. Два роки тому Севілья придбала центрбека у Бордо за 25 млн євро.

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