Высоченный градус напряжения Лиги чемпионов выдерживают не все. Настрой и заряженность на игру нередко играют с футболистами злую шутку. Часто это конвертируется в грубые фолы, красные карточки и огромные проблемы. Вспоминаем пять самых быстрых удалений в истории ЛЧ и констатируем – ни в одном из случаев команда, которая оставалась в меньшинстве на стартовых минутах, не смогла избежать поражения.

Эктор Эррера (6:47)

22.10.2013. Порту – Зенит – 0:1. Групповой этап.

Удивительное удаление, сформированное из двух эпизодов. Первый – жесткий, но оправданный фол Эктора Эрреры на Халке. Второй – микс необдуманных действий и придирчивости итальянского рефери Паоло Тальявенто. Стенка Порту развалилась – Эррера выпрыгнул из нее слишком рано и получил второе предупреждение за минуту, которое превратилось для него в красную карточку. Португальцы держали оборону на протяжении всей игры, однако в концовке Зениту удалось забить победный гол – отличился Александр Кержаков.

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Фредерик Дею (6:00)

09.12.1998. Ланс – Динамо – 1:3. Групповой этап.

В заключительном туре группового турнира киевское Динамо устраивала только победа на "Феликс Боллар". Серьезность намерений украинцы подтвердили на первых минутах – Каха Каладзе идеальной передачей выводил один на один с голкипером Андрея Шевченко. Капитан Ланса Фредерик Дею пошел ва-банк и постелился в подкате – справедливая красная от Любоша Михела!

Несмотря на численное преимущество, "бело-синие" смогли пробить французов лишь во втором тайме – отличился Каладзе. Потом счет удвоил Владислав Ващук и исполнил легендарное празднование с забавной гримасой. Вскоре Владимир Шмицер один гол отыграл, однако последнее слово было за Динамо – Шевченко поставил финальную точку. В итоге Динамо пробилось в четвертьфинал, где прошло Реал. Лишь в полуфинале гениальную команду Валерия Лобановского остановила Бавария.

Крейг Беллами (5:59)

27.11.2002. Ньюкасл – Интер – 1:4. Второй групповой этап.

Фото – chroniclelive.co.uk

Наиболее раннее удаление в нашем топе. Оно случилось в те времена, когда тренерам позволяли курить непосредственно на скамейке – по крайней мере, наставник Интера Эктор Купер не стеснялся показательно выпускать дым. Впрочем, в тот вечер причин для волнения у тренера миланцев было мало – его подопечные забили еще до красной карточки у соперника усилиями Доменико Морфея на 2-й минуте.

В начале 2000-х Марко Матерацци еще не имел однозначного реноме провокатора, однако именно он стал причиной исторического в то время удаления. Вместе с тем не стоит отрицать – Крейг Беллами никогда не был тихим парнем. Не удержался валлиец и в матче с Интером. В борьбе с Матерацци нападающий Ньюкасла грубо нарушил правила – этого было достаточно для арбитра Стефана Бре, который отправил в раздевалку футболиста хозяев.

Беллами покидал поле со слезами на глазах, а впоследствии назвал тот момент одним из худших в карьере.

Он повел себя безответственно и непрофессионально, из-за чего пострадала команда. Мы с этим разберемся, – сухо и однозначно прокомментировал ситуацию наставник "сорок" сэр Бобби Робсон.

Спустя некоторое время журналисты узнали о дисциплинарных санкциях – писали, что Беллами оштрафовали на 6-месячную зарплату.

Валерьен Исмаэль (5:52)

14.09.2004. Интер – Вердер – 2:0. Групповой этап.

В самом начале встречи гости упустили стремительную атаку Интера и защитнику Вердера Валерьену Исмаэлю (до недавнего времени тренировавшего нашего Евгения Чеберко в австрийском ЛАСКе) пришлось сбивать Адриано в штрафной. Как следствие – красная плюс пенальти от Любоша Михела. Оправданно? В определенной степени да, ведь миланцы удар с отметки не реализовали – Андреас Рейнке парировал выстрел Кристиана Вьери. Однако в глобальном плане бременцам пришлось весь матч обороняться в меньшинстве. Команда Томаса Шаафа не устояла и дважды пропустила от Адриано.

Александр Кучер (3:59)

11.03.2015. Бавария – Шахтер – 7:0. Групповой этап.

После нулевой ничьей на "Арене Львов" Шахтер ехал в Мюнхен с надеждой, которая угасла уже на третьей минуте. Александр Кучер стелился в подкате и рассчитывал выбить мяч из-под ног Марио Гетце, однако скосил соперника. Шотландец Уильям Коллум решил применить к "горнякам" двойное наказание – кроме пенальти, отправил в раздевалку защитника дончан.

Томас Мюллер реализовал одиннадцатиметровый, а после этого на поле была только одна команда. В тот вечер Андрею Пятову пришлось семь раз доставать мяч из сетки собственных ворот. "Конечно, тяжело играть 90 минут в меньшинстве против одной из лучших команд мира. Считаю, что я полностью виноват в таком результате", – мужественно прокомментировал свое историческое удаление Александр Кучер.