Челси чуть ли не за весь период летнего трансферного не сможет пригласить желаемого игрока.

Кристал Пэлас официально объявил о подписании нового контракта с атакующим полузащитником Майклом Олисе. Соглашение рассчитано до лета 2027 года.

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В предыдущем контракте Олисе была прописана клаусула на 35 млн фунтов. Челси якобы активировал ее и договорился с 21-летним игроком о переходе. Впрочем, француз неожиданно сохранил верность Пэлас. Челси сразу вышел из переговоров, а "орлы" рассматривают возможность подать иск из-за преждевременных переговоров соседей с игроком.

В прошлом розыгрыше АПЛ Олисе отыграл 37 матчей, оформив 2 гола и 11 результативных передач. Звезда Кристал Пэлас вошел в топ-5 ассистентов чемпионата.

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