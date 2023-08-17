Челсі ледь не за весь період літнього трансферного не зможе запросити бажаного гравця.

Крістал Пелас офіційно оголосив про підписання нового контракту з атакувальним півзахисником Майклом Олісе. Угода розрахована до літа 2027 року.

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У попередньому контракті Олісе була прописана клаусула на 35 млн фунтів. Челсі нібито активував її і домовився з 21-річним гравцем про перехід. Втім, француз несподівано зберіг вірність Пелас. Челсі відразу вийшов з переговорів, а "орли" розглядають можливість подати позов через передчасні перемовини сусідів з гравцем.

У минулому розіграші АПЛ Олісе відіграв 37 матчів, оформивши 2 голи та 11 результативних передач. Зірка Крістал Пелас увійшов до топ-5 асистентів чемпіонату.

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