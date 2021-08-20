Борнмут, представляющий второй по рангу английский дивизион, объявил о подписании однолетнего контракта с Гари Кэхиллом. Последним клубом защитника был Кристал Пэлас.

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"Вишни" в прошлом сезоне не смогли оформить возвращение в АПЛ, уступив в полуфинале плей-офф. Теперь команда усиливается, чтобы выполнить эту задачу со второй попытки. 35-летний Гари Кэхилл стал самым громким трансфером Борнмута в это межсезонье.

Добавим, что Кэхилл стал настоящей звездой АПЛ, выступая за Челси. Центрбек трижды попадал в команду сезона. За 7 лет в Лондоне англичанин выиграл вместе с клубом две АПЛ, Лигу чемпионов, две Лиги Европы, два Кубка Англии и один Кубок лиги.

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