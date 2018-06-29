Челси планирует трансфер Головина после чемпионата мира

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России своей удачной игрой на чемпионате мира привлек к себе внимание лондонского Челси.

"Аристократы" надеются приобрести одного из лидеров российской сборной после окончания Мундиаля. По информации The Telegraph, ЦСКА хочет получить за своего лидера не менее 27 млн фунтов.

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В Челси уверены, что россиянин сможет себя проявить в АПЛ и гарантировали ему, что в случае перехода он точно не поедет в аренду в Витесс, который сейчас возглавляет экс-наставник ЦСКА Леонид Слуцкий, а останется в составе "аристократов".

Напомним, ранее Головиным интересовался Ювентус, однако туринцы отказались от покупки футболиста за его высокой цены.

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