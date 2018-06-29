ЧМ-2018: россиянин избил до крови шведа после победы "сине-желтых"

После победы сборной Швеции над Мексикой (3:0) в Екатеринбурге одного из фанатов скандинавов нашли окровавленным на пороге местного ресторана.

Шведского болельщика жестоко избил россиянин, сообщает E1.ru.

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Его нашли случайные прохожие рядом с местным рестораном. Нашлись и свидетели происшествия, которые рассказали о россиянине в состоянии алкогольного опьянения. Именно он точным ударом в нос отправил шведа в нокдаун.

"Швед лежит на пороге кафе, весь в крови, а рядом радостно танцуют. Его сначала пытались "откачать" прохожие, затем приехала машина скорой помощи и много полиции", – цитирует издание одного из очевидцев.

Также, по информации свидетелей инцидента, нападавший после атаки на шведа спокойно пошел к барной стойке и заказал порцию пива.

В местной полиции пообещали рассказать обо всех обстоятельствах происшествия только после детального расследования.