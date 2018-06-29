Челсі планує трансфер Головіна після чемпіонату світу

Півзахисник московського ЦСКА та збірної Росії своєю вдалою грою на чемпіонаті світу привернув до себе увагу лондонського Челсі.

"Аристократи" сподіваються придбати одного з лідерів російської збірної після закінчення Мундіалю. За інформацією The Telegraph, ЦСКА хоче отримати за свого лідера не менше 27 млн фунтів.

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В Челсі впевнені, що росіянин зможе себе проявити в АПЛ та гарантували йому, що в разі переходу він точно не поїде в оренду у Вітесс, який зараз очолює екс-наставник ЦСКА Леонід Слуцький, а залишиться у складі "аристократів".

Нагадаємо, раніше Головіним цікавився Ювентус, проте туринці відмовились від покупки футболіста через його високу ціну.

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