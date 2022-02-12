Челси встречается с Палмейрасом в финале Клубного чемпионата мира. Стартовые составы и прямая видеотрансляция матча – в этой новости на Футбол 24.

Бразильцы и англичане начинали путь в турнире в полуфиналах. Подопечные Томаса Тухеля на предыдущей стадии не слишком уверенно победили Аль-Хиляль (1:0), а команда Абеля Феррейры смогла пройти Аль-Ахли (2:0).

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Ни Челси, ни Палмейрас в своей истории еще не торжествовали на Клубном чемпионате мира, а потому сейчас имеют шанс одержать дебютную победу. На поединок специалисты выставили следующие составы:

Челси:

Палмейрас:

Посмотреть поединок можно в этой новости или на официальном YouTube-канале ФИФА.