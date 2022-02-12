Челсі зустрічається з Палмейрасом у фіналі Клубного чемпіонату світу. Стартові склади та пряма відеотрансляція матчу – в цій новині на Футбол 24.

Бразильці та англійці розпочинали шлях у турнірі з півфіналів. Підопічні Томаса Тухеля на попередній стадії не надто впевнено перемогли Аль-Хіляль (1:0), а команда Абеля Феррейри зуміла пройти Аль-Ахлі (2:0).

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Ні Челсі, ні Палмейрас у своїй історії ще не тріумфували на Клубному чемпіонаті світу, а тому нині мають шанс здобути дебютну звитягу. На двобій фахівці виставили наступні склади:

Челсі:

Палмейрас:

Переглянути поєдинок можна у цій новині або ж на офіційному YouTube-каналі ФІФА.