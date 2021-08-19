Лион на своем официальном сайте объявил о годичной аренде игрока Челси. "Ткачи" заплатят 500 тысяч евро, в соглашении также предусмотрены бонусы на 500 тысяч евро и право выкупа.

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Эмерсон перебрался из Ромы в Челси три года назад, но не смог стать основным. Защитник наиграл 72 матча, в которых отметился 2 голами. Этим летом Эмерсон выиграл Евро-2020 в составе сборной Италии.

Напомним, Лион ужасно начал новый розыгрыш чемпионата Франции – всего одно очко в 2 матчах.

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