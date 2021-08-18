Пресс-служба Бешикташа объявила о прибытии бельгийского "Бэтмена". Аренда Батшуаи рассчитана на один сезон, но перед этим он продлил контракт с Челси до лета 2023-го.

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Лондонцы уже в пятый раз отдают 27-летнего бельгийца другому клубу. Перед Бешикташем были Боруссия Д, Валенсия и дважды Кристал Пэлас. В прошлом сезоне Миши провел 20 матчей, в которых отметился 2 голами и 2 ассистами. Теперь Батшуаи попробует свои силы в одной команде с экс-звездами УПЛ – Домагоем Видой и Алексом Тейшейрой.

Напомним, ранее Челси продал другого форварда – Рома заплатила 40 млн евро за Тамми Абрахама.

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