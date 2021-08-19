Ліон на своєму офіційному сайті оголосив про річну оренду гравця Челсі. "Ткачі" заплатять 500 тисяч євро, в угоді також передбачені бонуси на 500 тисяч євро і право викупу.

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Емерсон перебрався з Роми в Челсі три роки тому, але не зміг стати основним. Захисник награв 72 матчі, в яких відзначився 2 голами. Цього літа Емерсон виграв Євро-2020 у складі збірної Італії.

Нагадаємо, Ліон жахливо розпочав новий розіграш чемпіонату Франції – всього одне очко у 2 матчах.

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