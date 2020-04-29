Челси отказался от трансфера звезды Вест Хэма, – СМИ

Лондонский Челси перестал интересоваться полузащитником Вест Хэма Декланом Райсом.

"Синие" отказались от идеи трансфера центрхава сборной Англии, сообщает Football.London.

Талант Арсенала Сака заинтересовал трио грандов АПЛ, – 90min

Не подписывать Райса решил лично Фрэнк Лэмпард. По мнению наставника Челси, средняя линия команды достаточно укомплектована. Выход из борьбы "пенсионеров" повышает шансы на оформление перехода Райса лондонского Тоттенхэма.

В нынешнем сезоне Деклан Райс провел 29 матчей в АПЛ, в которых отдал 2 результативные передачи.

Від ван Дейка до Пуккі, від екс-зірки Шахтаря до космічного партнера Ярмоли – MVP сезону в кожній команді АПЛ