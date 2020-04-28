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Талант Арсенала Сака заинтересовал трио грандов АПЛ, – 90min

19:38 68 Читати українською
Талант Арсенала Сака заинтересовал трио грандов АПЛ, – 90min
Букайо Сака / Reuters

Полузащитник лондонского Арсенала Букайо Сака попал в сферу интересов трех ведущих клубов английской Премьер-лиги.

Манчестер Сити, Лестер и Челси готовы подписать юниора "канониров", утверждает 90min.

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Это трио стремится заинтересовать Саку возможностью сыграть в Лиге чемпионов следующего сезона. Однако, им придется выдержать конкуренцию с Боруссией Д. Кроме того, ранее интерес к Саке приписывали и Ливерпулю. Несмотря на интерес больших клубов, Арсенал не предложил универсалу продлить действующий до лета 2021 года контракт.

В нынешнем сезоне Букайо Сака провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 9 результативных передач.

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