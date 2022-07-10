Переїзду Рахіма Стерлінга у Лондон бути. Клуби та вінгер досягли повної згоди.

Новим гравцем "синіх" стане 27-річний англієць. Челсі вже закрив перехід, стверджує інсайдер Фабріціо Романо. Манчестер Сіті отримає за Рахіма 45 мільйонів фунтів, ще 10 млн клуб має шанси заробити у вигляді бонусів.

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Контракт Стерлінга з Челсі буде розрахований до 2027 року й міститиме опцію пролонгації ще на один рік. Майбутній новачок вже навіть зустрічався з головним тренером лондонців Томасом Тухелем, тому офіційне оголошення трансферу не за горами.

Нагадаємо, форвард виступав за Манчестер з 2015-го. "Містяни" купили його у Ліверпуля. В активі Рахіма 4 титули чемпіона АПЛ з Сіті та фінал Ліги чемпіонів. У минулому сезоні він забив 17 м'ячів у 47 поєдинках.

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