Звездный новичок "горожан" Эрлинг Холанд сделал еще один важный шаг после переезда в Манчестер.

21-летний норвежец продолжает осваиваться в Англии. Сегодня он определился с игровым номером – будет выступать под девяткой, которая до этого принадлежала Габриэлу Жезусу.

Манчестер Сити анонсировал презентацию Холанда и еще двух новичков

Завтра, 10 июля, запланирована презентация Холанда в статусе новичка Манчестер Сити, она начнется в 16:00 по киевскому времени. С понедельника Эрлинг присоединится к команде, чтобы приступить к подготовке к новому сезону.

Напомним, бомбардир перебрался в Сити из Боруссии Дортмунд, которой выплатили клаусулу. За немецкий коллектив Эрлинг Холанд наиграл 88 поединков, отличившихся 85 голами и 22 ассистами.