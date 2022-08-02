Челси готов потратить 120 миллионов на трио из Интера
Лондонский клуб после прихода нового владельца может потратить немалую сумму на усиление склада.
Центрбек Милан Шкриняр, вингбек Дензел Дюмфрис и полузащитник Чезаре Казадеи находятся на радарах команды Томаса Тухеля, сообщает Football Italia. Это трио из Интера летом связывали с переездом в Англию.
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Сейчас продолжаются переговоры по Шкриняру. "Нерадзурри" хотят получить за него более 70 млн евро, а Дюмфриса оценивают в 40 млн. "Пенсионеры" делали предложение и по Казадее в размере 8 миллионов, но итальянцы его отклонили. В общей сложности англичанам для подписания трех желаемых игроков понадобится около 120 млн.
К слову, у Интера и Челси хорошие трансферные отношения, что подтверждает прошлогодняя продажа Лукаку за 113 млн и возвращение его на правах аренды за 10 миллионов.
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