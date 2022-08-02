Челсі досягнув домовленості щодо переходу 18-річного хавбека Астон Вілли, інформує пресслужба "синіх". Керні офіційно отримав дозвіл вирушити у Лондон, пройти медогляд та підписати контракт із новим клубом.

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Очікується, що бірмінгемці зароблять на продажі юного таланта 15 мільйонів фунтів, також передбачені різноманітні бонуси. Чуквуемека поставить свій підпис під угодою з Челсі на 6 років. Презентація запланована на цей тиждень. Серед претендентів на англійця були ще Барселона, Мілан та ПСЖ.

До слова, молодий центральний півзахисник провів за першу команду Астон Вілли вже 16 матчів та раз асистував. Нещодавно він тріумфував на чемпіонаті Європи у складі збірної Англії U-19, ставши другим бомбардиром турніру (3 голи і 2 асисти).

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Aston Villa and Chelsea can confirm that the clubs have reached an agreement for the permanent transfer of Carney Chukwuemeka.



The 18-year-old has been given permission to travel to London to discuss both personal terms and undergo a medical. — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 2, 2022