Лондонцы продолжают разгружать свой состав и отпустили очередного игрока. На официальном сайте Ноттингем Форест подтвердил переход Каллума Хадсон-Одойя.

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Как информирует пресс-служба "красно-белых", 22-летний вингер подписал соглашение на три сезона – до 2026 года. Он будет выступать за Ноттингем Форест под 14 номером. Согласно информации The Athletic, Челси получит за своего игрока около 5 миллионов фунтов, учитывая бонусы. Напомним, что Бавария в 2020 году предлагала за Хадсон-Одойя 70 млн, впрочем, лондонцы тогда отказались от сделки.

Английский нападающий – воспитанник Челси и считался один из самых талантливых игроков своего поколения. За первую команду вингер провел 126 матчей во всех турнирах. В активе Хадсон-Одойя 16 голов и 22 результативные передачи. Каллум вместе с Челси выигрывал Лигу Европы в сезоне 2018/19 и Лигу чемпионов в 2021 году.

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