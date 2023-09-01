Лондонці продовжують розвантажувати свій склад і відпустили чергового гравця. На офіційному сайті Ноттінгем Форест підтвердив перехід Каллума Хадсон-Одойя.

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Як інформує прес-служба "червоно-білих", 22-річний вінгер підписав угоду на три сезони – до 2026 року. Він виступатиме за Ноттінгем Форест під 14 номером. Згідно з інформацією The Athletic, Челсі отримає за свого гравця близько 5 мільйонів фунтів, враховуючи бонуси. Нагадаємо, що Баварія у 2020 році пропонувала за Хадсон-Одойя 70 млн, втім, лондонці тоді відмовилися від угоди.

Англійський нападник – вихованець Челсі й вважався один з найталановитіших гравців свого покоління. За першу команду вінгер провів 126 матчів у всіх турнірах. В активі Хадсон-Одойя 16 голів та 22 результативні передачі. Каллум разом з Челсі вигравав Лігу Європи в сезоні 2018/19 та Лігу чемпіонів у 2021 році.

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