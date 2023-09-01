Уже сегодня стартует четвертый тур английской Премьер-лиги. Предлагаем вашему вниманию итоги прошлого тура и изменения, которые стоит сделать, чтобы быть в топе.

Главным прорывом 3-го тура АПЛ стал Челси, который сокрушил дома Лутон. Главными героями стали Рахим Стерлинг (2 гола и ассист) и Мало Гюсто (2 ассиста + клиншит).

Хватало и других интересностей: Мэтти Кэш, который благодаря дублю набрал 17 очков, результативный дуэт с Манчестер Юнайтед (Бруну Фернандеш и Маркус Рашфорд) и фиаско Манчестер Сити, который потерял клиншит из-за глупости Кайла Уокера, а Эрлинг Холанд, несмотря на забитый гол, не реализовал пенальти. Обо всем этом и не только смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".