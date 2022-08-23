Защитник Эмерсон Пальмиери променял один лондонский клуб на другой.

Вест Хэм официально подтвердил подписание чемпиона Европы. Новичок получил футболку с номером 33 и контракт по схеме 4+1.

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Инсайдеры утверждают, что Вест Хэм заплатил Челси за Эмерсона 13 млн фунтов, еще 2 млн предусмотрены бонусами. Прошлый сезон 28-летний защитник провел в аренде за Лион – 37 матчей, один гол и 2 ассиста. Вместе с Челси выигрывал Кубок Англии, Лигу Европы и Лигу чемпионов, а прошлым летом победил на Евро-2020 в составе сборной Италии.

Добавим, что Вест Хэм слабо начал новый розыгрыш АПЛ. Это единственная команда, не набравшая ни одного очка в стартовых трех турах.

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