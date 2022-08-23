Захисник Емерсон Пальмієрі проміняв один лондонський клуб на інший.

Вест Хем офіційно підтвердив підписання чемпіона Європи. Новачок отримав футболку з номером 33 і контракт за схемою 4+1.

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Інсайдери стверджують, що Вест Хем заплатив Челсі за Емерсона 13 млн фунтів, ще 2 млн передбачені бонусами. Минулий сезон 28-річний захисник провів у оренді за Ліон – 37 матчів, один гол та 2 асисти. Разом з Челсі вигравав Кубок Англії, Лігу Європи та Лігу чемпіонів, а минулого літа тріумфував на Євро-2020 у складі збірної Італії.

Додамо, що Вест Хем жалюгідно розпочав новий розіграш АПЛ. Це єдина команда, яка не набрала жодного очка у стартових трьох турах.

Лідс розгромив Челсі й увірвався в зону ЛЧ, Брайтон переміг Вест Хем і опустив "молотобійців" на дно АПЛ