Челсі офіційно презентував Пулішіча

Лондонський Челсі провів презентацію свого новачка Крістіана Пулішіча.

Американець вперше з'явився на Стемфорд Брідж у формі нового клубу. Офіційний твіттер "синіх" опублікував світлини новачка команди.

З теплої ванни у холодний душ: чому продаж Азара у Реал може піти на користь Челсі, але не самому бельгійцю

Челсі узгодив трансфер перспективного півзахисника ще взимку. За гравця збірної США дортмундська Борусія отримала 64 мільйони євро. Пулішіч може стати єдиним коштовним новачком лондонців у міжсезоння, оскільки їм загрожує трансферний бан від ФІФА.

Статистика американця у Бундеслізі сезону 2018/19 – 4 голи і стільки ж асистів у 20-ти матчах.

Пулішіч у Челсі: чому лондонці заплатили 64 млн за запасного, а Борусія продала чергового вінгера після Ярмоли і Дембеле