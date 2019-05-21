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Челсі офіційно презентував Пулішіча

19:19 535 Читать на русском
Челсі офіційно презентував Пулішіча
Крістіан Пулішіч / Reuters

Лондонський Челсі провів презентацію свого новачка Крістіана Пулішіча.

Американець вперше з'явився на Стемфорд Брідж у формі нового клубу. Офіційний твіттер "синіх" опублікував світлини новачка команди.

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Челсі узгодив трансфер перспективного півзахисника ще взимку. За гравця збірної США дортмундська Борусія отримала 64 мільйони євро. Пулішіч може стати єдиним коштовним новачком лондонців у міжсезоння, оскільки їм загрожує трансферний бан від ФІФА.

Статистика американця у Бундеслізі сезону 2018/19 – 4 голи і стільки ж асистів у 20-ти матчах.

Пулішіч у Челсі: чому лондонці заплатили 64 млн за запасного, а Борусія продала чергового вінгера після Ярмоли і Дембеле

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