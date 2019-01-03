Пулішіч у Челсі: чому лондонці заплатили 64 млн за запасного, а Борусія продала чергового вінгера після Ярмоли і Дембеле

Крістіан Пулішіч влітку стане гравцем Челсі – третє найдорожчє придбання в історії лондонського клубу і третій надорожчий трансфер з Бундесліги. Все найцікавіше про цей перехід – в нашому матеріалі.

Чому Борусія відпустила Пулішіча

Продаж американського вінгера за 64 мільйони євро – черговий успішний трансфер дортмундського керівництва, яке за останні 3 сезони заробило 476 млн. Дуже грамотне і вчасне рішення від Борусії, як у випадку з продажем Ярмоленка, Дембеле, Мхітаряна і ще багатьох. Дортмунд прославився тим, що зазвичай отримує за своїх футболістів по максимуму (безкоштовний відхід Лєвандовскі в Баварію – виключення, якого також не мало трапитися, якби боси "джмелів" не образилися на "таємне" придбання Мюнхеном Гьотце).

Пулішіч офіційно стане гравцем Челсі влітку

Контракт Пулішіча з Борусією завершувався влітку 2020-го. Переговори щодо продовження співпраці були безуспішними, тому зараз – ідеальний час для продажу. Відпускати Крістіана цього літа, коли пішов інший вінгер Ярмоленко, було нерозумно: він провів хороший минулий сезон (особливо на фоні виступів команди), мав місце в старті "шварцгельбен" і був задоволений своїм становищем у клубі. Міхаель Цорк мав усі підстави сподіватися, що Пулішіч підпише нову угоду.

Однак у поточному сезоні справи американця та Борусії пішли в протилежних напрямках. Пулішіч далеко не такий ефектний і ефективний, а в окремих матчах відверто розчаровував незіграністю та невиправданими рішеннями. Натомість BVB під керівництвом Люсьєна Фавра демонструє якісний збалансований футбол. На флангах атаки неймовірно прогресує Санчо, старається Бруун Ларсен, розкрився по-новому Геррейру.

Конкуренти Пулішіча вийшли на новий рівень, а сам Крістіан через пошкодження та втрату ігрової форми рідко виходив у старті. Немає передумов для кардинальних змін після Нового року – до кінця сезону ціна, скоріш за все, впаде. Втрата американця не виглядає серйозною, навіть якби він пішов зараз, але Борусія підстрахувалася безкоштовною (!) орендою на півроку для успішної гри у Бундеслізі та ЛЧ. За цей час стане зрозуміло, чи досить Люсьєну Фавру наявних вінгерів (ще є Філіп і Вольф), чи потрібно буде підшукати заміну.

Заміна, до речі, вже на радарі. Головний інсайдер стосовно бельгійських футболістів Крістоф Тер'є повідомляє, що Дортмунд поклав око на Торгана Азара з гладбахської Борусії – в нього контракт з клубом також до літа-2020. Торган за останні півроку показав солідний прогрес, це буде успіх для БД.

Чому Пулішіч хоче в Челсі

Крістіан завжди мріяв грати в АПЛ. У 2005-2006 роках сім'я Пулішічів жила в Англії. Батько здобував тренерську ліцензію, мати навчала за обміном, а Крістіан тренувався в команді Бреклі Таун. "Звичайно, ми тоді божеволіли від футболу. Ми їздили по країні та вивчали нюанси англійського футболу. Дикі трибуни на стадіонах з постійними піснями. Він дійсно відчув, яка пристрасть панує в АПЛ. Він пам'ятає все те досі", – розповідає Марк Пулішіч про свого сина, якого возив на Енфілд, Вайт Харт Лейн, Крейвен Коттедж. Особливо припав Крістіану до душі Олд Траффорд і Манчестер Юнайтед.

"Англія та Прем'єр-ліга мрія багатьох молодих гравців. Немає жодної причини, чому б я одного дня не опинився тут", – сказав після матчу зі збірною США на Вембі вінгер Борусії. Інтерес проявляли Баварія та Реал, але футболіст єдиним напрямком своєї кар'єри бачив Туманний Альбіон, тому реальних варіантів було два: Ліверпуль і Челсі. Тут вже навряд чи щось залежало від бажання Пулішіча – "пенсіонери" давно вели гравця та першими сформулювали конкретну пропозицію.

Крістіану потрібна зміна обстановки, новий виклик. Погана гра в цьому сезоні стала наслідком не лише проблем зі здоров'ям, а й психологічних труднощів. Пулішіч не зумів вивести збірну США на чемпіонат світу 2018. Він є лідером і головною футбольною надією нації, тому критика за провал відбору впала головним чином на плечі молодого капітана. Під час передсезонної підготовки в США фани говорили, що "капітан Америка" потягне за собою Дортмунд. Очікування були занадто великими (справедливо), а Пулішіч не впорався з тиском – на Сігнал Ідуна Парк з'явилися нові герої.

Для чого Пулішіч Челсі

Лондонці мусили освіжити передню лінію. На флангах атаки лондонці мають Вілліана, Педро та Едена Азара. В усіх контракт завершується в 2020-му. Першим двом вже за 30 років, що за умов мінімальної ротації Мауріціо Саррі – справжня проблема. А бельгієць не відкидає можливості трансферу в Реал. Алленаторе не готовий зробити ставку на талановитого тінейджера Хадсона-Одої, а Віктор Мозес категорично не підходить під його стиль гри.

Челсі потребував молодого сильного вінгера, який, втім, вже проявив себе на найвищому рівні. Пулішіч – один з найкращих варіантів. "Пенсіонери" розглядали можливість придбання Усмана Дембеле, Рішарлісона та Набіля Фекіра, однак такі переговори відверто не мали шансів завершитися вдало. Крістіан же чудового знайомий зі схемою Саррі 4-3-3 і відмінно створює ширину на флангах.

64 мільйони євро за американця – більш-менш адекватна сума. Звичайно, хто бачив гру Пулішіча в цьому сезоні, сміється в лице лондонцям. Вболівальники Борусії занадто позитивно оцінюють такий трансфер, перебуваючи під враженням прогресу Санчо. Насправді все не зовсім так. Крістіан залишається в топі найперспективніших вінгерів сьогодення. Йому 20 років, він вже видав 2 сезони на високому рівні – у різних ігрових концепціях, під керівництвом різних тренерів.

Є ще один цікавий нюанс, яким німецька преса пояснює те, що Челсі зараз завершив перехід з ризиками (ймовірність травми під час безкоштовної оренди), а не влітку. У листопаді на адресу клубу звучали звинувачення в порушеннях трансферних правил ФІФА – нібито Челсі укладав контракти з 14 неповнолітніми іноземними футболістами. Якщо факт порушень доведуть, англійський клуб може отримати 2-річний трансфер бан. Тому клуб вже в січні придбав найбільш бажаного футболіста.

У будь-якому разі перехід Пулішіча з Борусії в Челсі виглядає вигідним для усіх сторін. Жоден з клубів не помилився, заплативши занадто багато чи отримавши занадто мало. Футболіст реалізував свою мрію та має новий виклик у клубі, де є хороші перспективи стати основним.

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