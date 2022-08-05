Кукурелья стал игроком Челси и подписал контракт на 6 лет, сообщает официальный сайт лондонского клуба. "Синие" выиграли конкуренцию за испанца у Манчестер Сити – Гвардиола хотел подписать Марка на место Александра Зинченко.

Челси полностью согласовал трансфер Кукурельи, а Ман Сити остался ни с чем

Сумма трансфера не разглашается, но Фабрицио Романо дает детали: Челси платит Брайтону 55 миллионов фунтов сразу + 7 млн ​​в виде бонусов. Таким образом, Кукурелья стал самым дорогим левым защитником в мире.

Напомним, прошлый сезон стал для левого защитника первым в АПЛ. В прошлом году его приобрели в Хетафе за 18 миллионов евро. Кукурелья провел за Брайтон 38 матчей, отличившихся голом и двумя ассистами.

Челси не удержался от троллинга во время объявления трансфера. В начале недели Брайтон выпустил странное заявление о том, что никакого соглашения по трансферу Кукурельи нет, хотя все СМИ уже писали о согласованном переходе. Челси в стиле Брайтона сделал заявление о трансфере.